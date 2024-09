Aus dem Polizeibericht Einbrecher flüchtet im VW Golf vor Polizei

Zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem Tatverdächtigen eines Diebstahls ist es, wie die Polizei berichtet, bereits am Mittwoch, 11. September, gegen 16.10 Uhr auf der Landstraße (L) 269 zwischen Riegelsberg und Püttlingen gekommen. Ein Einsatzkommando der Polizeiinspektion Völklingen fahndete dort, nach einem Einbruch in Riegelsberg, nach dem Täter. Auf dem geschilderten Streckenabschnitt kam ihnen der Tatverdächtige in einem dunkelblaue VW Golf-Kombi mit Mainzer Kennzeichen entgegen.