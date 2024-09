Neueröffnung in Völklingen Dieses neue Modegeschäft verkauft Kleidung im Streetwear-Style für junge Menschen

Völklingen · Seit Jahren stand das Ladenlokal in der Rathausstraße 41 in Völklingen leer. Doch seit August hat sich das geändert: Hier bietet Volkan Yarar nun Streetwear-Mode für Männer an, und bald sollen auch Frauen in seinem Geschäft fündig werden. In einer Zeit, in der auch viele Einzelhändler ihre Türen schließen, hat sich Yarar bewusst für den Einzelhandel entschieden. Was den Gründer dazu bewegt, jetzt ein Modegeschäft zu eröffnen.

03.09.2024 , 12:49 Uhr

Geschäftsführer des „refined clothing“ Volkan Yarar Foto: Michelle Soulier

Von Michelle Soulier Crossmedia Volontärin