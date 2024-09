Neueröffnung nach mehrere Jahren Leerstand Neues Modegeschäft in Völklingen verkauft Kleidung im Streetwear-Style

Völklingen · Seit Jahren stand das Ladenlokal in der Rathausstraße 41 in Völklingen leer. Doch seit August hat sich das geändert: Hier bietet Volkan Yarar jetzt Streetwear-Mode an. In einer Zeit, in der auch viele Einzelhändler ihre Türen schließen, hat sich Yarar bewusst für den Einzelhandel entschieden. Was ihn dazu bewegt hat.

05.09.2024 , 15:58 Uhr

Geschäftsführer des „refined clothing“ Volkan Yarar Foto: Michelle Soulier

Von Michelle Soulier Crossmedia Volontärin