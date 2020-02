Bau liegt im Zeitplan : Amazon-Zentrum Wehrden wächst

Völklingen „Alles im Plan“ heißt es von dem Internet-Riesen, der ab Herbst von Völklingen aus Pakete verteilt.

In Wehrden entsteht kein Amazon-Logistikzentrum, in dem die Waren verpackt und verschickt werden, sondern es handelt sich um ein Verteilzentrum, in dem die Waren bereits verpackte ankommen, um von hier aus weitergeleitet zu werden. Warum ist dieser logistische Zwischenschritt eigentlich notwendig? „In einem Verteilzentrum sortieren wir Pakete aus den Logistikzentren für die Auslieferung an den Kunden – also für die sogenannte ‚letzte Meile‘“, schildert Nadiya Lubnina, „die Anlieferung der Pakete aus den Logistikzentren erfolgt vor allem nachts. Mit der Sortierung werden die Routen für die Auslieferung berechnet. Die Pakete und die Routenplanung übergibt Amazon an die jeweiligen lokalen Lieferpartner, die an Kunden ausliefern.“ Ein Verteilzentrum sei notwendig, „damit wir Kunden in der Region unseren Lieferservice anbieten können.“ Ein Warenlager wird es in Wehrden nicht geben.