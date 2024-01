Neue Nutzung für Netzer-Halle Sozialkaufhaus und Tafel an einem Ort

Noch sieht die eigentliche Sporthalle innerhalb der Hans-Netzer-Halle in Völklingen so aus, als sei sie weiterhin in Betrieb. Doch hier werden sowohl die Völklinger Tafel der Diakonie als auch deren Sozialkaufhaus (derzeit noch am Nordring) einziehen. Bisher ist die Tafel im „Café Valz“, das in den ehemaligen Gastronomiebetrieb der Halle umziehen wird. Hier beim Ortstermin Anne Fennel, Geschäftsführerin der Diakonie Saar und Geschäftsführer Oliver Kremp-Mohr.

Foto: BeckerBredel