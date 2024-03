Wer in Völklingen zur Post muss, der kann seit vorigem Montag auch den den „Smartshop Kiosk“ von Azad Pektas in der Marktstraße 2a besuchen. „Wir machen alles, was man von einer Postfiliale erwarten würde. Von weltweiten Paketsendungen bis zu Retouren“, sagt Pektas.