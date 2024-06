Polizei sucht Zeugen Frau zeigt in Völklingen Hitlergruß und beleidigt Mutter mit Kind rassistisch

Völklingen · Schock für eine Mutter und ihr Kind am Samstag in Völklingen: Eine Unbekannte hatte sie an einer Bushaltestelle in der Innenstadt unvermittelt rassistisch bepöbelt und dabei den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

23.06.2024 , 17:15 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Marijan Murat