Demokratie in Kindertagesstätten Mitspracherecht auch für die Kleinsten

Mitbestimmung oder „Partizipation“ von kleinen Kindern schon im Kita-Alter? Kann das funktionieren? Jedenfalls sollte es funktionieren, denn das Mitbestimmungsrecht von Kindern ist nicht nur Bestandteil des saarländischen Bildungsprogramms, sondern auch in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen verankert. Und falls nun unter den Lesern jemand aufstöhnt: „Ja, klar, jetzt sollen schon die Fünfjährigen das Sagen haben – aber sonst geht‘s gut, oder?“, dann hier gleich die Beruhigung: „Partizipation“ ist absolut nicht so gemeint, dass Erzieherinnen und Erzieher springen müssen, wenn ein Kind irgendwelche „Launen“ hat oder quengelig ist, sondern es geht um ein kindgerechtes Heranführen daran, das eigene Lebensumfeld in der Kita gemeinsam im sinnvollen Rahmen mitzugestalten. Das wiederum soll bei den Kleinen dazu führen, Demokratie zu lernen, andere Meinungen auszuhalten und die eigene Meinung auszudrücken – und zwar nicht nach dem „Vorbild“ erwachsener Internet-Schreihälse, sondern im möglichst ausgewogenen Miteinander. Für Erzieherinnen und Erzieher kann es zudem auch darum gehen, die Themen und Vorstellungen der Kinder zu erkennen und zu moderieren.