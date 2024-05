Streit mit der Klinikleitung Nach Eklat in Völklinger SHG-Kliniken – Marburger Bund äußert sich zum „Rauswurf“

„Massiver Eingriff der Klinikleitung in die gewerkschaftliche Arbeit“ – so betitelt der Marburger Bund seine Mitteilung, mit der er zum Vorfall in den Völklinger SHG-Kliniken Stellung nimmt. Der Streitpunkt: Der neue Verwaltungsdirektor der Klinik, Professor Oliver Adolph, habe die Geschäftsführerin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Mirofora Aptidou, bei einer Teilbetriebsversammlung des Hauses verwiesen. Die SHG-Pressestelle hatte erwidert, die Versammlung habe sich „ausschließlich als Gewekschaftsveranstaltung entpuppt“ (wir berichteten).