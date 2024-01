Unfall in Völklingen Mann (39) ohne Führerschein fährt Frau mit Kleinkind an und flüchtet

Wie die Polizeiinspektion Völklingen berichtet, war es gegen 7.30 Uhr in der Schulstraße zu dem Unfall gekommen, als die 38-jährige Frau mit ihrem Kleinkind gerade die Straße überqueren wollte. Dabei „wurde sie von einem herannahenden Chevrolet erfasst und zu Boden geschleudert“, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer des Wagens hielt zwar kurz an, stieg aus und rief nach Hilfe, doch dann setzte er sich wieder hinters Steuer und flüchtete mit seinem Wagen von der Unfallstelle. Die 38-Jährige war durch den Aufprall verletzt worden und wurde ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken gebracht. Zeugen schilderten der Polizei, dass an dem Wagen des Verursachers keine Kennzeichen angebracht waren.