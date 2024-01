Polizei sucht Zeugen 15-Jähriger stiehlt Auto und macht eine Spritztour in Völklingen

Die Polizei Völklingen erhält in der Nacht gegen 2.20 Uhr einen Anruf, dass ein brauner VW Golf die Karlsbrunner Straße in Ludweiler hin- und herfahre, der durch seine Fahrweise auffalle. In der Schulstraße kann sie das Auto in der Schulstraße anhalten und kontrollieren. Dabei stellen sie fest, dass ein 15-Jähriger das gestohlene Auto gefahren ist, seine Mitinsassen sind 17 und 19 Jahre alt. „Alle Fahrzeuginsassen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben“, das teilt die Polizei weiter mit. Außerdem werden Strafverfahren gegen die Jugendlichen eingeleitet. Der VW Golf konnte seinem Besitzer zurückgegeben werden.