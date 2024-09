Ein Paradies für Bücherwürmer Auf Entdeckungsreise im Bücherverkauf des Lionsclub in Völklingen

Der Geruch von altem Papier, Druckerschwärze und ein bisschen Staub liegt in der Luft. Es ist dieser typische, unverwechselbare Geruch, den nur alte Bücher verströmen können. Zwischen dicht zusammengestellten Tischen stöbern Menschen durch die zahlreichen Kisten, die mit hunderten Büchern gefüllt sind. Eine Frau mit einem großen Korb am Arm blättert durch einen dicken Wälzer, eine andere ist vertieft in den Klappentext einer Biografie. Ein etwa zehnjähriges Mädchen durchsucht die Reihen nach Comics. Der Lionsclub Völklingen im Saarland veranstaltet zum 30. Mal seinen Bücherverkauf – wie im vorigen Jahr wieder in der Lounge des Alten Bahnhofs in der Rathausstraße 57.