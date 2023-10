Spaß im Mondenschein Zahlreiche Stände – fast – im Mondschein

Dabei geht es in diesem Jahr auch wieder mittelalterlich zu, denn die „Agentur Lorraine Médiévale“, bekannt für das Organisieren von Mittelalter-Märkten, ist wieder mit im Boot. Ausrichter ist, unterstützt von der Stadt Völklingen, die „Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing Völklingen“ (GWIS). Die Buden werden in der Fußgängerzone rund um die Kirche St. Eligius und in der Forbacher Passage aufgebaut, und es sind nicht wenige: „Ab 16 Uhr locken zwischen 80 und 100 Marktstände mit großer Warenauswahl, von Lebensmitteln über Handarbeit bis zu Geschenkartikeln, sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm die Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt und bieten ein Vergnügen für die ganze Familie“, heißt es in der Ankündigung der GWIS. Auch an die Gaumenfreuden ist gedacht: „Feinkost und kulinarische Spezialitäten von herzhaft bis süß sowie ein ausgewogenes Getränkeangebot laden zum Schlemmen und Genießen ein.“