So teuer wird der neue Blitzer Völklingen bekommt einen neuen Panzerblitzer – Stadtrat diskutiert über rechtliche Unklarheiten

Raser in Wohnstraßen und die Frage „Warum wird nicht häufiger ‚geblitzt’?“, das stehe in den Bürgergesprechstunden als Thema immer wieder ganz weit oben, so der Völklinger Pressesprecher Sebastian Feß. Der Völklinger Stadtrat gab in seiner jüngsten Sitzung indirekt grünes Licht, dass sich die Stadt, für etwas über 184 000 Euro, einen „Panzerblitzer“, beziehungsweise „Blitzeranhänger“ kaufen kann. „Indirekt“ deshalb, weil das eigentlich schon beschlossene Sache gewesen war, aber wegen rechtlicher Unsicherheiten noch hintenan gestellt werden musste und die erwarteten Kosten inzwischen um 15 000 Euro gestiegen sind. So musste der Stadtrat nun entscheiden, besagte 15 000 Euro „überplanmäßig“ bereitzustellen. Und da die Völklinger Kassen bekanntlich sehr klamm sind, wurde innerhalb des Haushalts etwas umgeschichtet, um die fehlenden Mittel zu erhalten.