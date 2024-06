Hochmodernes Gebäude in Planung 43 Millionen Euro für die erste „Cluster-Schule“ des Saarlandes – das ist jetzt in Völklingen geplant

Auf einem 12 000 Quadratmeter großen Gelände am Nordring in Völklingen – ein Teil des einst zur Michaelsklinik gehörenden Geländes – entsteht im südlichen Bereich eine vierzügige Gebundene Ganztagsschule (rechts), im kleineren nördlichen Bereich eine Kita. Aus dieser Perspektive führt rechts an der Schule die Straße Nordring vorbei, links an der Kita der Parkhausweg.

Foto: Büro Arus GmbH Püttlingen