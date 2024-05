Dienst an unseren Kindern Völklingen hat jetzt eine Klimaschutz-Beauftragte

Die Stadt Völklingen hat jetzt erstmals eine Klimaschutzbeauftragte, beziehungsweise eine Klimaschutz-Managerin, wie die offizielle Bezeichnung lautet. Lea Scheffler kommt aus Püttlingen, hat Universitätsabschlüsse in den Bereich Umweltmanagement und Humanökologie, also dem Teilgebiet der Ökologie, in dem es um die Wechselwirkungen des Menschen mit seiner Umwelt geht. Vor ihrer Arbeit in Völklingen hat sie unter anderem in der Leitung eines Projektes der Deutschen Klimastiftung mitgearbeitet.