Völklingen/Großrosseln Warndtweiher wird touristisch aufgepeppt

Wird der Warndtweiher touristisch und als Naherholungsgebiet aufgewertet? Eine Machbarkeitsstudie dazu wird jedenfalls von der Stadt Völklingen in Auftrag gegeben, auf deren Gebiet der Weiher liegt. Räumlich gesehen ist der am Saarland-Rundwanderweg gelegene Weiher aber auch nahe an Großrosseler Ortsteilen und auch nahe lothringischer Orten gelegen; er ist, grob gesehen, in etwa der Mittelpunkt eines Kreises, auf dem die Orte Ludweiler, Dorf im Warndt, Karlsbrunn, Lauterbach, Creutzwald, Überherrn, Friedrichweiler und Differten liegen. Und er wirkt wie ein wunderschönes Stück Natur, das aber gleich zwei Mal von Menschenhand geschaffen wurde: Der Weiher entstand im Jahr 1740 durch künstliche Überflutung einer Talmulde, Mönche des Klosters Wadgassen sollen es gewesen sein, die den Weiher anlegten; man darf daher vermuten, dass er als Fischweiher diente.