Konzert in Erinnerung an die Großmutter Gedächtnis-Konzert zum 100 Geburtstag von Sophie Mayer

Ihr Enkel Jonas Mayer, Kantor wie seine Oma, ehrt sie an diesem Tag mit einem großen Jubiläumskonzert in der Versöhnungskirche Völklingen. Hier hatte Sophie Mayer über ein halbes Jahrhundert als Kantorin, Organistin und Chorleiterin gewirkt und musikalische Glanzpunkte gesetzt. „Die Kirchenmusik in Völklingen wäre ohne meine Großeltern nicht denkbar“, sagt Jonas Mayer. Denn Sophie und Gottfried Mayer haben sich in der Kirchenmusik in Völklingen und auch darüber hinaus einen guten Namen gemacht.