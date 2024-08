Im Kreis drehen auch mit Rollstuhl Völklingen-Fürstenhausen hat jetzt ein Inklusions-Karussell – was jetzt noch fehlt

Ein Karussell, ebenerdig im Boden, in der Mitte des Völklinger Stadtteils Fürstenhausen. Auf der einen Seite der kreisrunden Plattform eine Art Hocker, auf der anderen Seite nichts – außer einer im Halbkreis gebogenen Stange. Das sei Inklusion, sagen Gisela Rink und Nicole Macri von der CDU-Stadtratsfraktion. Warum? Weil wirklich alle darauf spielen können, auch Rollstuhlfahrer können auf das Karussell rollen und es in Schwung bringen. Auch können Menschen mit und ohne Behinderung das Karussell gemeinsam nutzen, erklären die beiden Frauen, die den Impuls zur Anschaffung des neuen Karussells gegeben hatten. Möglich wurde es durch eine großzügige Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Warndt-Saargau (LAG). Am Montag wurde es offiziell eröffnet.