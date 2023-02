Betrunkener baut Unfall und türmt : Opel landet auf Dach, Fahrer flieht

Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Am Rosenmontag, 22 Uhr, kam es Am Holzplatz in Völklingen-Fürstenhausen zu einem Unfall mit Fahrerflucht, berichtet die Polizei. Der Fahrer eines dunklen Opel Astra, der in Richtung Fenne unterwegs war, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben so dass der Opel kippte und schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam.

Der laut Zeugen betrunkene Fahrer befreite sich selbst aus dem Auto und flüchtete. Der Opel wurde später durch einen Abschleppdienst geborgen. Schon vor dem Unfall soll zudem die Fahrerin eines Motorrollers durch den Astra-Fahrer gefährdet worden sein. Die Polizei bittet daher nicht nur um Hinweise zum Unfall sondern auch zu weiteren durch den Unfallfahrer gefährdeten Personen. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.