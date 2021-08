„Goldener“ Besuch : Völklingen empfängt Goldmedaillen-Gewinnerin

Völklingen Lisa Klein kommt nach Lauterbach.

Wann hat man schon die Gelegenheit, eine Goldmedaillengewinnerin aus der eigenen Stadt zu begrüßen? Kurzentschlossen lädt die Stadt Völklingen zu einem öffentlichen Empfang für Radsportlerin Lisa Klein ein, die gemeinsam mit ihren Team-Koleginnen Franziska Brauße, Lisa Brennauer und Mieke Kröger bei den Olympischen Spielen in Japan die Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung gewann. Der Termin ist am Freitag, 13. August, 17 Uhr, auf dem Außengelände der Grundschule in Lauterbach, dem Völklinger Stadtteil, aus dem die 25-Jährige stammt. „Neben Ansprachen der Oberbürgermeisterin und des Ortsvorstehers stehen ein Interview und eine Autogrammstunde mit Lisa Klein sowie ein musikalische Darbietungen auf dem Programm“, heiußt es in der Einladung der Völklinger Stadtverwaltung.