Einbrecher dringen ein in Mehrfamilienhäuser

(red) Einbrecher sind wieder in Völklingen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 19.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Nordring einzudringen. Er scheiterte aber trotz mehrfacher Versuche, die Tür aufzuhebeln. In der Zeit von Montag, 20.30 Uhr bis Dienstag, 8.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludweilerstraße in Geislautern ein. Sie verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt in den Hausflur und hebelten die Tür der Wohnung im zweiten Obergeschoss auf.

Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter Tel. (0 68 98) 20 20.