Wo parken für Ehrenamtliches Engagement Ärger über Parksituation an der Emmaus-Stube

Etwa 17 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich jeweils an ein bis zwei Donnerstagen im Monat in der Emmaus-Stube Völklingen und verteilen warme Mahlzeiten an Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht. Zu den Helfern gehört auch Guido Speicher aus Völklingen, der sich ehrenamtlich in verschiedenen sozialen Projekten engagiert.