Deckengemälde in Völklingen Die „problematische Glorifizierung der Röchlings“

Inmitten der aus 3500 Kassetten bestehenden Eisenbetonkuppel der Völklinger Versöhnungskirche befindet sich ein elliptisches Deckengemälde. „Siegeskraft des Kreuzes und Evangeliums“, so der Titel, wurde von Hermann Röchling in Auftrag gegeben und von Waldemar Kolmsperger „der Jüngere“ gemalt. Es zeigt – für eine Kirche wenig überraschend – ein traditionell christliches Motiv: das Jüngste Gericht. Doch an anderer Stelle weist es Elemente auf, die irritieren. Wir sprachen darüber mit Dr. Bernd Mohnhaupt vom Institut für Kunstgeschichte der Universität des Saarlandes und stellvertretender Vorsitzender des Landesdenkmalrates.