Schichtwechsel in Völklingen „Ein Bisschen traurig bin ich schon“ – Christiane Blatt verlässt Chefsessel im Rathaus

Knapp drei Monate bleiben Christiane Blatt (SPD) noch im Amt der Völklinger Oberbürgermeisterin, nachdem sie die Stichwahl am vorigen Sonntag gegen Stephan Tautz (Wir Bürger Völklingen) verloren hat. Was würde sie in dieser Zeit noch gerne umsetzen oder doch zumindest auf die Schiene bringen? „Eine ruhigere Phase gibt’s hier jetzt im Rathaus jedenfalls nicht“, so die Oberbürgermeisterin, „einfach zurücklehnen und die Zeit absitzen, das ist nicht mein Fall.“ In Sachen Grundschulen und Kitas geht es zum Beispiel weiter – erst kürzlich wurden die konkreten Baupläne und ein Zeitplan für die neue Grundschule am Nordring im Stadtrat vorgestellt, aber das sei ja nicht alles, was noch anstehe. So seien etwa auch Anbauten teils dort vorgesehen, wo es bisher noch Container-Lösungen gebe. „Und den Gewerbepark Ost würde ich gerne noch weiterentwickeln“, – auch ZF plane dort eine Erweiterung. Und was das geplante neue Feuerwehrgerätehaus in der Stadtmitte betrifft: Die Planung ist ausgeschrieben, demnächst stellen dann Ingenieurbüros ihre Pläne vor, wie sich der Bau umsetzen lässt.