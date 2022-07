Schul-Container und der Völklinger Haushalt : Völklingen blecht für die Container

Völklingen Für das Anmieten der beiden Klassen-Container, die an der Grundschule Fürstenhausen aufgestellt werden, sollen 150 000 Euro außerplanmäßig in den Haushalt der Stadt Völklingen eingestellt werden, hat der Stadtrat beschlossen.

Der Haushalt war jedoch erst kürzlich hauchdünn so zurechtgezimmert worden, dass er gerade noch so genehmigungsfähig sein soll. Mit den zusätzlichen 150 000 Euro jedoch ist die erlaubte Grenze – nach den ursprünglichen Haushalts-Zahlen – wieder deutlich überschritten. Wie können also die 150 000 Euro finanziert werden, ohne die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts – wenn sie denn überhaupt gegeben ist – zu gefährden? Die Stadtpressestelle erklärte dazu: Der Haushalt 2022 werde durch Kosten für die Klassen-Container nicht zusätzlich belastet. Die Kosten könnten durch Mehreinnahmen, bzw. geringere Ausgaben aus anderen Haushalts-Bereichen gedeckt werden. Zudem seien die Ausgaben für die Container ohne Haushaltsgenehmigung möglich, da es sich für die Stadt um eine rechtlich verpflichtende Aufgabe handelt, Schulraum zur Verfügung zu stellen.