Trunkenheitsfahrt in Heusweiler : Betrunkener BMW-Fahrer baut mehrere Unfälle

Heusweiler Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

(nfo) Der Fahrer eines BMW M3 war am Dienstagabend in der Hohlstraße in Heusweiler-Wahlschied unterwegs. Dort verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte in Höhe der Hausnummer 37 gegen eine Gartenmauer.