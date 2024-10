Der Warndtweiher ist ein beliebtes Ausflugsziel im Warndtwald und bietet mit seinem Lokal auch eine Möglichkeit zur Einkehr. Und dort, im Lokal, hat sich jetzt etwas geändert – jedenfalls im Hintergrund. Denn seit Monatswechsel gibt es einen neuen Betreiber. Dennoch bleibt der Betrieb in der selben Familienhand wie zuvor. Seit 1. Oktober hat Jonas Kerner das „Restaurant am Warndtweiher“ von seinem Vater Patrick übernommen. Der hat viele Jahre Gastro-Erfahrung am Warndtweiher gesammelt und im Laufe der Zeit aus einem Imbiss ein Restaurant gemacht.