Der Warndtweiher ist ein beliebtes Ausflugsziel im Warndtwald und bietet mit seinem Lokal auch eine Möglichkeit zur Einkehr. Und dort, im Lokal, hat sich jetzt etwas geändert – jedenfalls im Hintergrund. Denn seit Monatswechsel gibt es einen neuen Betreiber. Dennoch bleibt der Betrieb in der selben Familienhand wie zuvor. Seit 1. Oktober hat Jonas Kerner das „Restaurant am Warndtweiher“ von seinem Vater Patrick übernommen. Am 2 April 1996 startete Vater Patrick Kerner, mit bereits sieben Jahren Berufserfahrung im Rücken, am Warndtweiher. Die Gastronomie mit Bierstube war damals noch kleiner. Im Jahr 2000 hat er angebaut und dann das Restaurant in der jetzigen Größe eröffnet.