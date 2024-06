Anwohner beschweren sich Ein Neubau im Traditionsviertel?

Die Wohngegend um den Schillerpark in Völklingen-Nord ist ein starker Kontrast zu vielen, eher schlichten Gebäuden, die einen Großteil der Völklinger Innenstadt ausmachen. Einfamilien-Anwesen wechseln sich ab mit Grünflächen und geben dem Viertel eine beschauliche und entspannte Atmosphäre. Viele der Anwohner leben hier schon seit Jahrzehnten und sind dementsprechend mit ihrer Wohngegend verbunden. Kein Wunder also, dass Neubaupläne in dem Viertel einige Menschen aufrühren.