Eine Stadt in Festlaune : Mit großem Umzug und Tamtam

Völklingen Völklingen bereitet sich auf größte Feier zum 1200. Stadtgeburtstag vor. Schon am 10. April ist verkaufsoffener Sonntag.

Man wird nicht jeden Tag 1200 Jahre alt. Daher wird der große „Geburts-Tag“ der Stadt Völklingen übers ganze Jahr verteilt mit großen und kleinen Aktionen gefeiert. Höhepunkte der umfangreichen Geburtstagsfeierlichkeiten sind das große Bürgerfest am 10. und 11. Juni sowie der große Umzug durch die Innenstadt am Sonntag, 12. Juni.

Anmeldung & Förderung: Zum Festumzug können sich Vereine und Gruppen noch bis zum 30. April anmelden. Auch die Umzug-Teilnehmer können eine Förderung in Bezug der für den Umzug anfallenden Ausgaben beantragen, der Antrag findet sich auf der Völklinger Homepage www.voelklingen.de, dort „Kultur-Freizeit“ und „Veranstaltungsmanagement“ anklicken. Den Antrag kann man dann an veranstaltungsmanagement@voelklingen.de mailen.

Mit im Boot sind, neben vielen anderen, „umzugserprobte“ Teilnehmer wie die Beeles, die Rosselanos, die AG Heidstock oder auch „Die 30er“ mit ihren historischen Uniformen. Überhaupt die Historie: „Völklingen einst und heute“ ist ein wichtiges Thema des Umzugs. So zeigt etwa Saarstahl, wie dort heute ausgebildet wird und wie einst „auf der Hütt‘“ ausgebildet wurde. Auch Freunde und Nachbarn sind willkommen. So haben sich zum Beispiel erste Teilnehmer aus Püttlingen, Großrosseln und Forbach angekündigt.

Für das Bürgerfest an den beiden Vortagen, mit viel Musik und Kinderbelustigung und mit je einer Bühne auf dem Kolping-Platz sowie im Pfarrgarten (dort fürs eher jüngere Publikum), haben sich bereits 25 Standbetreiber angemeldet, auch hier sind weitere willkommen. Beginn ist am Freitag um 17.30 Uhr, am Samstag gegen 14 Uhr (Ende jeweils gegen Mitternacht).

Wichtig sind auch die Ortsfeste in Geislautern, Ludweiler, Lauterbach und Fürstenhausen, auf dem Heidstock und auf der Röchlinghöhe, organisiert von örtlichen Vereinen, Interessen- und Arbeitsgemeinschaften. Natürlich hat es – vor Corona – auch schon früher Dorffeste gegeben. „Diesmal sollen sie aber auch im Kontext des Stadtfestes stehen“, sagt die Oberbürgermeisterin. Daher gibt’s Zuschüsse an die Ausrichter von je 1200 Euro für im weitesten Sinne kulturelle Beiträge, etwa für das Anheuern von Bands.

Ein weiteres besonderes Schmankerl zum Jubiläumsjahr: Die zentrale saarländische Veranstaltung zum „Tag des Wanderns“ des Saarwaldvereins am 14. Mai ist diesmal, zur Würdigung des Stadtjubiläums, in Geislautern – mit Start im Schlosspark. Und gar nicht mehr so lange dauert es bis zum ebenfalls im Zeichen des Stadtjubiläums stehenden Frühlingsmarktes am 10. April von 11 bis 19 Uhr. Er wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls auf dem Kolping-Platz und im Pfarrgarten gefeiert.