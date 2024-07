Sommertour von saarländischem Gesundheits- und Sozialminister Unterwegs mit Magnus Jung in Sachen Armutsbekämpfung

Auf seiner Sommertour ist der saarländische Gesundheits- und Sozialminister Magnus Jung (SPD) quer durchs Saarland unterwegs. Am vergangenen Mittwoch legte er auch einen Stopp in Völklingen ein. Und dieser stand, wie könnte es auch anders sein, ganz im Zeichen der „quartiersbezogenen Armutsbekämpfung“. Schließlich ist die nördliche Völklinger Innenstadt, neben Neunkirchen und Burbach, eines von drei von Armut betroffenen Quartieren, die Jung mit seinem gleichnamigen ambitionierten Projekt „nach vorne bringen“, zu „Aufsteigerquartieren machen“ will, wie er sagt. Bei diesem auf zehn Jahre angelegten, Ressort- und Ebenen-übergreifendem Ansatz soll in den betreffenden Quartieren ein „Turnaround“ (dt.: Kehrtwendung) erreicht werden, erklärt Jung. Und zwar in den Bereichen Wohnen, Arbeitsplätze und Infrastruktur. Möglich machen soll das ein zielorientiertes Zusammenarbeiten von Landespolitik, den betreffenden Städten und verschiedenen Akteuren vor Ort.