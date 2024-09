Gemeinschaftsschule Sonnenhügel Besorgniserregende Aufschrift in Toilettenkabine: Amok-Drohung an Völklinger Schule

Völklingen · An der Wand einer Toilettenkabine in der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel in Völklingen hat eine unbekannte Person am Donnerstag eine angsteinflößende Nachricht hinterlassen.

26.09.2024 , 17:49 Uhr

An der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel in Völklingen wurde am Donnerstag, 26. September, ein Hinweis entdeckt, dass sich dort am Freitag ein Amoklauf ereignen könnte. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert