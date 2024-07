Unwetterschäden Am Warndtweiher war plötzlich der Weg weg

Nimmt man’s ganz genau, dann müsste man eigentlich nicht „der“ sondern „die“ Warndtweiher sagen, denn es gibt, nur durch einen Damm getrennt, einen kleinen und einen großen Weiher – oder eben Weiher-Bereich. Derzeiz zeign die „beiden“ Weiher aber eine gewisse Tendenz zum Zusammenwachsen: Wie Passanten schilderten, ist ein Teil des Damms, etwa in dessen Mitte, halbseitig eingebrochen. Was dort wohl durch Starkregen und Hochwasser an Pfingsten weggebrochen ist, das scheint in den „großen Weiher“ gespühlt worden zu sein.