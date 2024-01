Tathergang gibt Rätsel auf Vier Jahre danach – neue Details zu spektakulärem Schließfach-Raub in Völklingen

Es war wohl für Völklingen so spektakulär gewesen, dass es im Gedächtnis haften geblieben war. Erst kürzlich fragte jedenfalls eine Leserin nach, ob denn „der Überfall auf die Sparkasse“ inzwischen geklärt sei. Gemeint war das Ausrauben der Schließfächer in der Filiale der Sparkasse Saarbrücken in der Völklinger Bismarckstraße am 23. Dezember 2019 – auch zwei Frauen, von denen die beiden Täter zufällig überrascht worden waren, wurden damals bedroht.