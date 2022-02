Unternehmen äußert sich : Video von spektakulärem Unfall bei Saarstahl in Völklingen trendet im Netz

Völklingen Das Video eines technischen Defekts im Stahlwerk der Saarstahl AG zieht derzeit seine Kreise auf einer der meistbesuchten Seiten des Internets. Das Völklinger Unternehmen bestätigte den Vorfall jetzt und erklärt, wie es dazu kam.

Sirenen heulen, Funken sprühen – schließlich ergießt sich flüssiger glühender Stahl auf den Boden, einige Arbeiter begeben sich ruhig in Sicherheit. Diese spektakulären Bilder aus einem Stahlwerk sind in einem fast zweiminütigen Video zu sehen, das zu Beginn der Woche auf der Online-Plattform Reddit gepostet worden ist. Reddit bezeichnet sich selbst als „die Titelseite des Internets“ und ist eine Art riesiges Online-Forum mit diversen Unterforen, in denen Themen aller Art diskutiert werden können. Mit über 1,5 Milliarden Besuchern im Monat zählt die Seite zu den meistbesuchten der Welt.

Das Video aus dem Stahlwerk zieht hier in dieser Woche schnell seine Kreise, wird von Forum zu Forum geteilt. Schließlich auch in dem größten deutschsprachigen Unterforum auf Reddit mit der Frage: „Weiß jemand in welchem Stahlwerk das war?“ In den Kommentaren findet sich eine Antwort besonders oft: Saarstahl.

Auf SZ-Anfrage bestätigt Saarstahl am Donnerstag, dass sich der Vorfall bereits vor einiger Zeit im Stahlwerk der Saarstahl AG in Völklingen ereignet hat. Es handele sich dabei um einen technischen Defekt am Pfannenschieber, der nur selten auftrete. Durch den Defekt könne der Stahlzufluss von der Stahlpfanne in die Verteilerrinne nicht mehr reguliert werden, was dazu führe, dass die Stahlpfanne mit geöffnetem Schieber und laufendem Gießstrahl von der Gießposition in die Übergabeposition geschwenkt werden muss.

„Von der Gießposition wird die Pfanne dann über eine Notrinne über die Notpfanne in der Übergabeposition gedreht. Ein Kran übernimmt die auslaufende Pfanne aus dem Drehturm und entleert sie dann in eine bereitstehende Notpfanne in der Übergabehalle“, erklärt Saarstahl den Vorfall. Wie man in dem Video sehen könne, funktionieren die Sicherheitsroutinen in solchen Zwischenfällen, betont das Unternehmen weiter.

Dank der Warnung aller Mitarbeiter durch die Sirene sowie das automatische Ablaufen der Notfahrt, seien weder Personen verletzt noch Schäden an der Stranggießanlage entstanden.

Was passierte mit dem Video aus dem Stahlwerk?

Konsequenzen könnte das Video allerdings für den filmenden Mitarbeiter gehabt haben. Da bei Saarstahl ein generelles Film- und Fotoverbot herrscht, wurde das Video widerrechtlich aufgenommen und auf Reddit hochgeladen. Mittlerweile sei der originale Post zwar gelöscht, man sei sich aber bewusst, dass das Video wohl weiter im Netz zu finden sei, teilt Saarstahl mit.