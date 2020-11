Angebot für Eltern künftiger Azubis : Video-Infoabend zur Ausbildung bei Saarstahl

Völklingen Welcher Berufsweg ist der richtige? Welches Unternehmen kommt für eine Bewerbung in Frage? Dillinger Hütte und Saarstahl bieten am Donnerstag, 3. Dezember, von 17 und 18 Uhr einen digitalen Infoabend für Eltern an.

