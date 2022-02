Auch Angebot für Kinder in Quarantäne : VHS Völklingen startet ins neue Semester

Völklingen Online gegen Langeweile in Quarantäne: Kostenloses Turn- und Vorlese-Angebot für Kinder.

Für das neue Semester der VHS Völklingen, ebenso für die Seniorenakademie liegen die Programmhefte unter anderem im Neuen und im Alten Rathaus aus, zudem sind sie online abrufbar. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf den Feierlichkeiten zu „1200 Jahre Stadt Völklingen“, unter anderem mit Vorträgen, Mitmachaktionen und einer musikalische Lesung. Auch in den Bereichen Kultur und Gesellschaft gibt es zahlreiche Angebote, Exkursionen und Studienfahrten. Die Bandbreite reicht von Mal-, Theater- und Gitarrenkursen über Weinlehrfahrten, Fotografie-Workshops bis hin zu Tagesfahrten, etwa ins Elsass. Weitere Kurse können auch der beruflichen Fortbildung dienen, etwa zu Windows-Anwendungen oder auch der Motorsägen-Lehrgang. Zudem wird eine große Auswahl an Sprachkursen geboten, auch Schnupperangebote oder einstündige „Sprachkurse in der Mittagspause“. Im Gesundheitsbereich gibt es etwa Sport-, Fitness-, Entspannungsangeboten und Kochkursen. „So sehr wir uns über alle Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer freuen, die wir in Präsenz begrüßen dürfen, so wichtig ist auch der Gesundheitsschutz und das Wohlgefühl jedes Einzelnen in der pandemischen Lage. Daher bieten wir viele Kurse in unseren ‚Hybriden Klassenzimmern‘ an. So können die Angebote sowohl vor Ort als auch live von zu Hause über das Internet wahrgenommen werden“, erklärt VHS-Direktorin Jenny Ungericht.