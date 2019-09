Mit Suchhunden und Wärmebildkamera : Vermissten-Suche in Lauterbach

Völklingen/Creutzwald Großaufgebot französischer und deutscher Polizisten war gemeinsam erfolgreich.

Hand in Hand arbeiteten französische und deutsche Einsatzkräfte der Polizei bei einer groß angelegten Suchaktion nach einem vermissten Mann im Wald beim Völklinger Stadtteil Lauterbach. Kurz vor 22 Uhr am Freitag war die französische Polizei Brigade Creutzwald informiert worden, dass der 38-Jährige aus Creuzwald, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, vermisst wurde. Ermittlungen mit Hilfe eines bekannten des Vermissten und Handyortung ergaben, dass sich der Gesuchte wohl im Waldgebiet um den Warndtweiher aufhielt. Bei den nun folgenden umfangreiche Suchmaßnahmen waren die französische Polizei aus Creutzwald, die Polizeiinspektion (PI) Völklingen, die französische und die saarländische Polizeihundestaffel im Einsatz, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach und mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Schließlich wurde der 38-Jährige nahe des Warndtweihers auf einem Hochsitz gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die PI Völklingen berichtet, dauerte der Einsatz bis gegen 5.30 Uhr am frühen Samstagmorgen.