Verkehrsstatistik Verkehrsunfälle mit Verletzten 2022 angestiegen

Die Auswertungen der Polizei zeigen weitere Besonderheiten: In Völklingen sind die Autobahnstrecken besondere Unfallschwerpunkte und gleichfalls hoch ist der Anteil der Wildunfälle. Deutlich angestiegen sind Radfahrerunfälle. Hier schlägt die Statistik nach oben deutlich aus, die Vorjahreszahlen wurden in allen Bereichen übertroffen. Und das könnte an dem anhaltenden Trend zum Elektrofahrrad liegen. Hier haben sich die Unfallzahlen verdoppelt, was sich mit landesweiten Beobachtungen deckt. Landespolizeivizepräsidentin Nathalie Grandjean hatte bei der Vorstellung der Landeszahlen ebenfalls auf diese Ausschläge hingewiesen und dringend geraten, Helm zu tragen und sich an einem Sicherheitstraining für Elektroräder anzumelden, die von der Polizei angeboten werden. Auch E-Scooter sorgen für höhere Unfallzahlen, die elektrischen Roller verzeichnen fast eine Verdoppelung der Unfallereignisse. Hier gab es zwei Schwerverletzte bei insgesamt elf verunglückten Personen.