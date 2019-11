Völklingen : Verkehrsführung wegen Kanalarbeiten geändert

Wegen Arbeiten an den Versorgungsschächten in der Saarwiesenstraße muss diese vom 27. bis 28. November, aus Fahrtrichtung Karolingerstraße kommend, gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die Autobahnanschlussstelle 10 (Hafen/Globus Baumarkt). Fußgänger und Fahrradfahrer, die nach Fürstenhausen möchten, werden gebeten, bereits die Unterführung in Höhe der Tankstellen in der Karolingerstraße zu nutzen, teilte die Stadtverwaltung mit.