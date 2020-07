Mit falschen Nummernschildern unterwegs : Verkehrsdelikte halten Völklinger Polizei in Atem

Völklingen/Püttlingen Auch Vandalismus: Verkehrsschild herausgerissen.

Ein Unbekannter hat „vermutlich mit erheblichem Kraftaufwand“ in der Hunsrückstraße in Völklingen-Ludweiler ein Straßenschild aus der Verankerung gerissen; wie die Polizei weiter berichtet, wurde der Vorfall am Samstag gegen 6.15 Uhr gemeldet. Zudem gingen der Völklinger Polizei gleich drei Leute ins Netz, die ohne Führerschein hinterm Steuer saßen:

Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag beobachteten Polizeibeamte, wie der Fahrer eines Motorrollers entgegen die Einbahnstraßen-Richtung von der Hofstattstraße in die Karl-Janssen-Straße fuhr. Im Polizeibericht heißt es: „Im Rahmen einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Roller als Kleinkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer eingetragen ist. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der 17-jährige Jugendliche aus Völklingen jedoch nicht vorweisen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.“

Bereits am Freitagabend gegen 19.20 Uhr wurde der Polizei ein 34-jähriger Völklinger Gemeldet, der gerade Auto gefahren sei, obwohl er keinen Führerschein habe. Bei einer Kontrolle in der Karlsbrunner Straße im Stadtteil Ludweiler bemerkte die Polizei zudem, dass die am Auto angebrachten Nummernschilder gar nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Ebenfalls am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, fiel einer Streife der Völklinger Polizei ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen auf. Hinterm Steuer saß ein in Völklingen lebender 22-Jähriger, der keinen Führerschein hatte. Im Polizeibericht heißt es weiter: „Zudem wurde ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt. Die angebrachten Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.“

Des Weiteren hatte es die PI Völklingen am Wochenende mit zwei Fluchtunfällen zu tun. So hatte eine 32-jährige Besucherin aus Nordrhein-Westfalen ihr Auto in der Nacht zum Sonntag in der Püttlinger Straße in Völklingen geparkt. Ein Unbekannter beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Wagens. Allerdings verlor das Fahrzeug des Verursachers bei der Kollision auch den eigenen Außenspiegel. Daher konnte die Polizei ermitteln, dass es sich um einen grauen BMW gehandelt haben muss.

Eine Püttlingerin meldete zudem am Samstagvormittag einen Unfall, der sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr in der Ritterstraße ereignet habe. Der Verursacher habe im Vorbeiofahren den parkenden Pkw der Geschädigten touchiert, so dass Sachschaden entstand. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Verursacher sei einfach weitergefahren.