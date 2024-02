Ortsrat Lauterbach Schilder aufstellen im Ort – wer darf was? – und was nicht?

Gemeint sind dabei nicht Verkehrsschilder, wie sie durch die Straßenverkehrsordnung vorgegeben sind – für deren Aufstellen ist die jeweils zuständige Straßenverkehrsbehörde verantwortlich –, sondern zusätzliche Beschilderungen, bzw. „Nicht-amtliche Beschilderungen“. Der Einladung zur Ortsratssitzung liegt eine Anfrage von Ortsvorsteher Erik Roskothen (SPD) an die Völklinger Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) bei, aus der auch ersichtlich ist, was der Stein des Anstoßes zu diesem Thema war: Durch den 2021 gegründete Lauterbacher Dorfverein, der die Anlage des ehemaligen Tennisvereins übernommen hatte, war ein Hinweisschild auf das Vereinsgelände an der Kreuzung Hauptstraße/Reimsinger Straße angebracht worden, das jedoch durch Mitarbeiter der Völklinger Stadtverwaltung wieder entfernt wurde. So stellt Roskothen die Fragen, warum das Schild entfernt wurde und wer dies veranlasst hatte – zumal Ähnliches zu Zeiten des Tennisvereins wohl kein Problem gewesen sei. Und Roskothen wirft auch die Frage auf, ob denn alle im Ort aufgestellten „touristischen Informationstafeln“ nutzungskonform seien. „Des Weiteren“, so der Ortsvorsteher in dem Schreiben, „sind im letzten Jahr zahlreiche nicht-amtliche Schilder an Masten der Stadt und des LfS montiert worden. Einzelne andere existieren schon länger. Gibt es zu jedem einzelnen eine Genehmigung? Wer hat diese genehmigt?“ – Namentlich erwähnt ist der Heimatkundliche Verein Lauterbach dabei nicht, der Verein hatte aber im Rahmen eines heimatkundlichen Projektes mehrere nichtamtliche Schilder mit historischen Straßennamen angebracht.