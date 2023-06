Nerd-Festival mit neuem Konzept Vegan Fantasy Fair setzt auf Inklusion und Nachhaltigkeit

Wer an Mittelaltermärkte denkt, dem schießen schnell typische Bilder in den Kopf, auf denen heiter gefeiert wird, und zwar stilecht mit Trinkhörnern in der Hand und in originellen Verkleidungen aus echtem Tierfell. An der einen Ecke verkaufen Händler selbstgemachten Lederschmuck, an der anderen ziehen flaschenweise Met die Blicke der Besucher auf sich. Was für viele Fantasy-Liebhaber nach einem gelungenen Event klingt, stellt für Veganer und Menschen, die einen nachhaltigen Lebensstil verfolgen, jedoch eine echte Herausforderung dar.