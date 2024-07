Mittelalter und Gaming trifft Nachhaltigkeit Wenn Fantasywelten aufeinander treffen (mit Fotostrecke)

Magische Zeiten in Geislautern: am Samstag, 27. Juli, lud zum zweiten Mal das „Vegan Fantasy Fair“ Festival im Schlosspark zum Entdecken und Mitmachen ein. Der Name ist Programm: Laut Veranstalter ist es ein „Festival mit Messe-/Convention-Charakter, das soziale und ökologische Themen mit Entertainment und Freizeitbeschäftigung aus dem Fantasy-Bereich verbindet.“ So findet man neben zahlreichen Markständen mit handgefertigtem Schmuck, Kunstwerken oder Büchern auch ein buntes Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen. Musikalische Unterhaltung und Tanzdarbietungen durften bei dem munteren Treiben ebenso nicht fehlen, genau wie verschiedene Foodtrucks mit rein veganem Angebot.