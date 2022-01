Vandalismus : Schmierereien in Völklingen entfernt, neue da

Schmierereien in Völklingen entfernt, neue da

Die Schmierereien in der Unterführung zum Weltkulturerbe in Völklingen (rechts) konnten inzwischen wieder entfernt werden. Foto: Marco Reuther

Völklingen Schaden – größtenteils – behoben: 14 großvormatige Bilder, dazu kleinere Texte, berichten in der Unterführung zwischen Völklinger Innenstadt und Weltkulturerbe Völklinger Hütte vom einstigen Arbeitsleben in dem Industrie-Koloss.

Auch war der von der Fahrbahn getrennte Fußgänger-Teil der Unterführung erst kürzlich saniert worden. Jedoch hatte ein unbekannter Schmierfink vier der Bilder und auch Texte mit einer undefinierbaren klebrigen Substanz bespritzt. Die konnte aber am Mittwoch von städtischen Mitarbeitern „ohne größere Schwierigkeiten“ entfernt werden, teilte die Völklinger Stadtpressestelle auf Anfrage mit. Es folgt noch eine Endreinigung der Scheiben und eine Reinigung des Sandsteins, dazu müssten jedoch die Temperaturen über null Grad gestiegen sein.

Unterdessen vermeldet die Polizei eine weitere Schmiererei: Im Völklinger Stadtteil Ludweiler wurden in der Nacht zu Dienstag an der Warndthalle große Graffiti angebracht (2 x 2,5 und 2 x 3,5 Meter). Es handelt sich um die Tags „P“, „352“ und „133“. Hinweise dazu an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel. (0 68 98) 20 20.