Brand mit riesiger Rauchsäule Hallen-Großbrand in Völklingen-Fürstenhausen: Ursache geklärt, Rätselraten um Besitzer

Die Halle wurde unter anderem von Thyssenkrupp-Plastics genutzt. Das Unglück ist natürlich noch nicht lange her, aber gibt es vielleicht doch schon Anhaltspunkte, wie es dort weitergeht? Auch für die Mitarbeiter und das Unternehmen? Eine Sprecherin von „Thyssenkrupp Materials Services“ erklärte: „Als Kunststoffhändler und -dienstleister hatte Thyssenkrupp Plastics auf dem Gelände verschiedene Kunststoffprodukte gelagert. Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben dazu machen können, wie sich Thyssenkrupp Plastics in Völklingen aufstellen wird.” Immerhin hat die Sprecherin auch positive Informationen: „Klar ist aber, dass das Unternehmen auch künftig in der Region tätig sein wird. Die Kunden vor Ort werden derzeit sowohl von Schwesterniederlassungen als auch durch Unterstützung unserer Lieferanten direkt bedient.” Am Standort Völklingen waren etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kaufmännischen und gewerblichen Positionen beschäftigt, „diese Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben”.