Den Mensch im Blick Damit niemand unsichtbar werden muss

VÖLKLINGEN · Die Streetworker und Sozialarbeiter Miriam Bauer und Philipp Brausch von „SOS-Kinderdorf“ kümmern sich in Völklingen etwa um junge Leute, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder schon auf der Straße leben – an Orten, an denen man „unsichtbar“ wird.

07.02.2024 , 07:01 Uhr

Miriam Bauer und Philipp Brausch auf dem Hof hinter den Räumen des Jugenddienstes in der Völklinger Bismarckstraße 20. Hier parkt auch ihr Dienstauto, das „Blaue Wunder“. Foto: Thomas Annen

Von Thomas Annen

Beim Rausgehen packt Philipp Brausch (31) schnell noch die Tüte mit den süßen Teilchen aus der Bäckerei ein. „Zu einem Hausbesuch sollte man nie mit leeren Händen kommen“, sagt der Sozialarbeiter. Mit seiner Kollegin Miriam Bauer (30) macht er sich auf den Weg zu einem Klienten, der kürzlich in Geislautern eine Wohnung gefunden hat. Im Auftrag der Stadt Völklingen unterstützen die Mitarbeiter des Vereins „SOS-Kinderdorf Saarbrücken“ junge Leute, die keinen Job finden, verschuldet sind oder Ärger mit den Eltern haben.