Serie Unterwegs mit ... Förster Marcel Kiefer Von Wäldern, Bäumen und Menschen

Schon in der Kindheit wurde Kiefers Begeisterung für den Wald geweckt. Der Vater eines Freundes war Förster. Gerne nahm er die beiden Jungs mit in den Wald. Die spannenden Ausflüge bereiteten Kiefer viel Freude. Daran hat sich bis heute wenig geändert: „Es macht jeden Tag Spaß“, versichert der Naturfreund. Er liebt es, zu jeder Jahreszeit an der frischen Luft zu arbeiten. Seit 2015 packt er jeden Morgen seine Hunde Aiko und Karlos ins Auto und fährt von Orscholz in den Warndt. Zu seinem knapp 1850 Hektar großen Revier gehören neben der Gemeinde Großrosseln auch Bereiche der Völklinger Stadtteile Ludweiler und Fürstenhausen, zudem Klarenthal.