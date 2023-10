Serie Unterwegs mit ... dem Saarwaldverein Völklingen Wandern hilft gegen den Herbst-Blues

Der Himmel zeigt sich grau in grau, für den Abend ist Regen gemeldet. Kein Zweifel: Der Sommer hat sich verabschiedet, die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür. An diesem trüben Nachmittag im Oktober würde ich mich am liebsten aufs Sofa legen und mir die Decke über den Kopf ziehen. Oder doch besser ein bisschen frische Luft schnappen? Vielleicht kann ja ein kleiner Wald-Ausflug den Herbst-Blues vertreiben.